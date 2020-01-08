Tahran’da düşen Ukrayna uçağında 176 kişi öldü

Kiev'e giden uçakta 170 yolcu vardı. Tahran'ın İmam Humeyni havaalanından ayrıldıktan sonra düşen Ukrayna Uluslararası Havayolları'nın Boeing-737 uçağının tüm yolcuları hayatını kaybetti.

Ukrayna yolcu uçağı, Tahran'ın güneyindeki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın yakınında, motoru

İmam Humeyni Havalimanı'nın Sözcüsü Ali Kaşani, kazada 167 yolcu ve dokuz mürettebatın hepsinin öldürüldüğünü söyledi.