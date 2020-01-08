8 Oca 2020 09:40
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News Code: 83625659
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İran halkı Amerikan üslerine düzenlenen füze saldırısından memnun

İran halkı Amerikan üslerine düzenlenen füze saldırısından memnun

Tahran, IRNA- Bu Sabah Devrim Muhafızları tarafından Kudüs Gücü eski komutanı general Süleymani’nin şehit edilmesinin intikamı için Amerika’nın Irak’taki üstlerine düzenlenen füze saldırısında İran halkı memnuniyetini belirtti.

Düzenlenen saldırı sonrası İran halkı sokaklara dökülerek Alllah’ü Ekber nidalarını yükselterek bu olayı kutladı.

İran genelinde halk araçları ile caddeleri doldurarak sevinç gösterileri düzenledi.

Halkın meydanlarda toplanması ve hamasi sloganlar atmasının yanında bir çok kişi evlerin damlarına çıkarak Allah-ü Ekber diye haykırdı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Süleymani’nin Amerikan güçleri tarafından gerçekleşen terörüne karşın bu sabah olarca füze ile Ayn El Esad üssünün hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları bildirisinde her hangi yeni tecavüzün daha sert ve şiddetli yanıtla karşılaşacağı belirtilerek, Amerika’nın terörist ordusuna üs tahsis eden ülkelere İran aleyhine her hangi bir şekilde kullanılan toprakların hedef alınacağı ifade edildi.

Açıklamada bu cinayetlerde Siyonist rejimin Amerika’dan ayırt edilmediği belirtilerek, Amerikan halkına daha fazla hasarı önlemek için bölgede artan nefretten dolayı o ülke askerlerinin daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalmamak için bölgedeki askerlerin geri çağırılması tavsiye edilmiştir.

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2012

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