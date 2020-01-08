General Bageri: Amerika’nın yeni tecavüzüne yanıt daha sert olacak

General Bageri, İran Devrim Muhafızları tarafında Şehit Süleymani’nin şehit edilmesine karşı ABD’nin Irak’taki üslerine düzenlediği füze saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, bu sabah yapılan operasyonun İran silahlı kuvvetlerinin gücünün bir bölümü ve Amerika’nın General Süleymani’yi şehit etmesine yanıtı olarak gösterildiğini ve her hangi bir maceracılığın daha güçlü, şiddetli ve geniş yanıt alacağını belirtti.

General Bageri, ‘’Artık ABD yöneticilerinin İran’ın dünya’daki geniş gücünü algılayarak bir an önce terörist güçlerini bölgede çıkarmalarının zamanı gelmiştir.’’ dedi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Süleymani’nin Amerikan güçleri tarafından gerçekleşen terörüne karşın onlarca füze ile Ayn El Esad üssünün hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları bildirisinde her hangi yeni tecavüzün daha sert ve şiddetli yanıtla karşılaşacağı belirtilerek, Amerika’nın terörist ordusuna üs tahsis eden ülkelere İran aleyhine her hangi bir şekilde kullanılan toprakların hedef alınacağı ifade edildi.

Açıklamada bu cinayetlerde Siyonist rejimin Amerika’dan ayırt edilmediği belirtilerek, Amerikan halkına daha fazla hasarı önlemek için bölgede artan nefretten dolayı o ülke askerlerinin daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalmamak için bölgedeki askerlerin geri çağırılması tavsiye edilmiştir.

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2012