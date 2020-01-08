Zarif: Gerginlik veya savaş istemiyoruz

Devrim Muhafızlarının ABD’nin Irak’taki üslerine düzenlenen saldırı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, saldırının uluslararası yasalara uygun olduğunu vurgulayarak, "İran, vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırıya karşı kendini savunmak için, BM Sözleşmesinin 51'inci maddesi uyarınca tedbirler aldı ve sonuçlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "Biz gerginlik veya savaş istemiyoruz, ancak herhangi bir saldırı olursa buna karşı kendimizi koruyacağız." dedi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Süleymani’nnin Amerikan güçleri tarafından gerçekleşen terörüne karşın olarca füze ile Ayn El Esad üssünün hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları bildirisinde her hangi yeni tecavüzün daha sert ve şiddetli yanıtla karşılaşacağı belirtilerek, Amerika’nın terörist ordusuna üs tahsis eden ülkelere İran aleyhine her hangi bir şekilde kullanılan toprakların hedef alınacağı ifade edildi.

Açıklamada bu cinayetlerde Siyonist rejimin Amerika’dan ayırt edilmediği belirtilerek, Amerikan halkına daha fazla hasarı önlemek için bölgede artan nefretten dolayı o ülke askerlerinin daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalmamak için bölgedeki askerlerin geri çağırılması tavsiye edilmiştir.

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2012