Rabii: Savaş istemiyoruz fakat her tecavüze yanıtımız daha sert olacak

Rabii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızlarının başarılı operasyonuna teşekkür ederek, ‘’Saldırının yapıldığı yere meşru yanıt verildi, biz savaş istemiyoruz fakat her hangi bir tecavüze yanıtımız daha sert ve şiddetli olacaktır. ‘’ dedi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Süleymani’nin Amerikan güçleri tarafından gerçekleşen terörüne karşın bu sabah olarca füze ile Ayn El Esad üssünün hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları bildirisinde her hangi yeni tecavüzün daha sert ve şiddetli yanıtla karşılaşacağı belirtilerek, Amerika’nın terörist ordusuna üs tahsis eden ülkelere İran aleyhine her hangi bir şekilde kullanılan toprakların hedef alınacağı ifade edildi.

Açıklamada bu cinayetlerde Siyonist rejimin Amerika’dan ayırt edilmediği belirtilerek, Amerikan halkına daha fazla hasarı önlemek için bölgede artan nefretten dolayı o ülke askerlerinin daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalmamak için bölgedeki askerlerin geri çağırılması tavsiye edilmiştir.

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2012