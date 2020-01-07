Zarif: Amerikan yetkililer gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorlar

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerikann yönetiminin kendisinin BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılması için vize vermemesi ile ilgili yayınladığı mesajda bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’Pompeo’nun, İran’da kıtlık yaratacakları tehdidi (İnsanlık aleyhine cinayet), Trump’ın İran kültürel yerlerini bombalama (Savaş cinayeti), ekonomik terörizm ve korkakça terör karşısında BM 1947 anlaşmasına aykırı bana vize verilmemesi önemsiz bir konudur. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajında, ‘’Onlar gerçekten nelerden korkuyorlar? Gerçekten?’’ diye sordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün Zarif’in BM Güvelik Konseyi Toplantısına katılması için vize vermeyeceğini ilan etti.

Zarif bu sabah bu konuyu ABD yönetiminin iflası olarak değerlenirdi ve bu toplantıya katılmasının çok uzun zaman önce kararlaştırıldığını söyledi.

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2012