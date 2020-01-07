Ruhani: General Süleymani’nin IŞİD aleyhindeki yaptıkları olmasaydı bugün Avrupa büyük tehlike ile karşı karşıya olurdu

General Süleymani’nin bölgenin güvenliğinin temini ve terörizmle mücadeledeki rolüne değinerek, General Süleymani’nin bölge milletleri hatta Avrupa ülkeleri üzerinde hakkı olduğunu söyledi.

İran milletinin Amerika’nın cinayetinden dolayı büyük hüzün yaşadığını ifade eden Ruhani, ABD’nin General Süleymani’nin terörü ile büyük bir stratejik hata yaptığını söyledi.

Dünya’da kalıcı barış ve güvenlik isteyen tüm ülkelerin bu cinayet ve terör eylemi karşısında kesin tutum sergilemesi gerektiğini ifade eden Ruhani, Amerika’nın bu terör eyleminden dolayı umduğu hedeflerin şüphesiz gerçekleşmeyeceği belirtti.

Bu cinayet sonrası İran milletinin daha fazla birlik içinde olduğunu ve İran ile Irak milletlerinin daha çok yakınlaştığını ifade eden Ruhani, General Süleymani’nin Irak hükümeti daveti üzerine ve o ülke başbakanı ile görüşmek için Irak’a gittiğini söyledi.

Ruhani, bu cinayetin Irak’ın milli egemenliğinin çiğnemesi ve İran milleti aleyhine bağışlanmayacak bir cinayet olduğunu belirterek, bu terörün sonuçlarından Amerikan hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi.

Amerika’nın güvenliği ve menfaatinin tüm dünyada tehlikeye düştüğünü ifade eden Ruhani, General Süleymani’nin hedefinin bölgede kalıcı barış ve istikrar olduğunu ve kendisinin terörizmle mücadele kahramanı olduğunu söyledi.

Bölge güvenliğinin sadece bölge ülkeleri tarafından temin edilebileceği ifade eden Ruhani, kimsenin bölgedeki gerginlikten yararlanmayacağını ve bölgedeki istikrarsızlığın tüm dünya için tehlikeli olacağını söyledi.

İran’ı hiçbir zaman bölgede barış ve istikrarsızlık peşinde olmadığını ifade ede Ruhani İran’ın kendini hakları ve egemenliğini savunmada şüphe etmeyeceğini söyledi.

İran milletinin son 20 aydaki direnişine değinen Ruhani, ‘’Bu süre zarfında İran taahhütlerine bağlı kaldı ve son 5 adımda atılan adımların tamamı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindedir. Karşı taraf taahhütlerini yerine getirmemiştir ve bu KOEP’te dengesizliğe sebep olmuştu. Ne zaman karşı taraf taahhütlerini uygularsa, İran’ın adımları geri alınabilir. ‘’ dedi.

Macron da görüşmede herkesin bölgenin istikrar ve barışından dolayı kaygılı olduğunu belirterek, gerginliklerin azaltılmasına yardıma hazır olduğunu söyledi.

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2012