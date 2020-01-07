İngiltere büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İngiltere Büyükelçisi ile görüşmede bu söylemleri şiddetle mahkum etti.

İranlı yetkili Amerika’nın terörist eyleminin uluslararası hukukun temeline ve Irak milli egemenliğine aykırı olduğunu ve bunun hukukçular ve dünya kamuoyu tarafından itiraf edildiği hatırlatarak, İran halkı ve devleti açısından bu tutumun Amerikan terörist eylemi ile birliktelik anlamına geldiğini ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran ve Irak’ta milyonlarca kişinin şehitlerin cenaze törenlerine katılmasına işaretle İran milletinin bu olayın müsebbipleri yanında yer alanları affetmeyeceğini vurguladı.

İngiliz Büyükelçisi de İran mesajını ileteceğini belirterek, ülkesinin gerginliğin artmasının kimsenin yararına olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012