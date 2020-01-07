Zarif: İran’ın intikamı, uygun ve kanuni hedeflere karşı olacaktır

Zarif, CBS kanalına yaptığı açıklamada, uluslararası savaş kanununu, kanuni hedeflerle ilgili açık hükümleri olduğunu belirterek, ABD Başkanının uluslararası kanunlara saygı duymadığını ve savaş cinayetler ve kültürel merkezlere saldırı ile tehdit ettiğini söyledi.

Zarif, İran’ın yanıtın İranlı askerler veya İran’ın Ortadoğu bölgesindeki müttefiki güçler tarafından yapıldığına dair sorusuna karşın, ‘’İran’ın niyabeti güçleri yoktur. Irak caddelerin halkı görmüş olmalısınız, bu halk bizim kontrolümüzde değiller zira bizim temsilcilerimiz değiller. Onlar duygulu insanlardır, bağımsız düşünüyorlar ve bundan dolayı yaptıklarının İran kontrolünde olmadığını söyledim. ‘’ dedi.

General Süleymani terörünün savaş eylemi olduğunu ifade eden Zarif bunun korkakça yapıldığını ve İran’ın buna uygun yanıtı vereceğini söyledi.

Zarif, ‘’Amerika’nın yaptığının sonuçları olmalı ve bunlar olacaktır ve bana göre bu sonuçlar başlamıştır. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, Irak Parlamentosunun yabancı askeri güçlerin ülkeden çıkması kararı ile ilgili ve Trump’ın İran’a azami baskı politikası ile ilgili, ‘’Azami baskı politikası ölmüştür, Amerika’nın bölgedeki varlığı da ölmüştür. ‘’ dedi.

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2012