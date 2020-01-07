Güney Pars’tan doğalgaz istihsal miktarı 14 milyon metre küp artacak

Sadıki yaptığı açıklamada, 23. Fazın platformunun İranlı uzmanlar tarafından operasyonel hale getirildiğini belirterek 23. Fazin iki haftaya kadar üretimin başlayacağını söyledi.

22 il 24. Fazlardan geçen sene 28 milyon metre küp üretim yapıldığını ifade eden Sadıki, bu kapasitenin 42 milyon metre küp ulaştığını söyledi.

Platformların her birinin kapasitesin 14.2 milyon metre küp olduğunu ifade eden Sadıki, bu platformunun günlük doğalgaz kapasitesinin günlük 14 milyon metre küp doğalgaz, 20 bin sıvı gaz, 100 ton kükürt ve yılık 250 ton sıvı doğalgaz ve 250 bin ton etan olacağını söyledi.

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2012