İslami Şura Meclisi, Kudüs Gücü'ne, Ulusal Kalkınma Fonu'ndan 200 milyon avroluk ek bütçe ayırdı

İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, açık oturumda yaptığı konuşmada, "Bölgedeki direnişin sorumluluğunu üstlenen Kudüs Gücü'nü desteklemek amacıyla, cari yılın son iki ayı için (20 Mart tarihine kadar sürede) Ulusal Kalkınma Fonu'ndan Kudüs Gücü'ne 200 milyon avro tahsis edildi." dedi.

İslami Şura Meclisi Millletvekilleri bugün ayrıca İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’ye bir mektup göndererek, General Kasımi’nin şehir edilmesinden dolayı Amerika’dan çetin bir intikam alması gerektiğine vurgu yaptılar.

Mektupta, ‘’Şüphesiz Amerikan yönetiminin İran milli kahramanı General Kasımi’yi şehit etmesi İstikbar cephesi karşısında dönüm noktası oluşturmaktadır. ‘’ ifadesi ye aldı.

Bu şahadetten dolayı alınacak çetin intikamın halkın isteğine döndüğü ifade edilen mektupta, zamanında, direkt ve uygun bu intikamının Amerika’nın sahte azametini ortadan kaldıracağı ifade edildi.

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2012