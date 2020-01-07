Laricani: Bölge Miletleri direnişin destekçisidir

Laricani, İslami Şura Meclisinin bugün, İran’ın Devrim Muhafızlarının Amerika tarafından terör örgütü ilan edilmesi karşısındaki kanun karşısında karşı eylemler kanunun onaylanması sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Bu planda iki konu dikkate alınmıştır, bir önceki kanunda Amerika’nın Centcom güçlerini terör örgütü ilan etmişti, bugünkü kanunla Pentagon ve ona bağlı tüm kurum ve şirketlerin terörist örgüt ilan edildi.’’ dedi.

Laricani, Amerikalılar direniş unsurlarından biri olan General Kasımi’nin şehit edilmesi ile direniş cephesinin zayıflayacağı düşündüğünü fakat bugün bölge milletlerinin direnişin desteklediğini söyledi.

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2012