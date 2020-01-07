Trump, ABD'nin Ortadoğu'daki durumunu kötüleştirmektedir

CNN'in sitesindne yayınlanan habere göre, bu haber kanalı Zarif'e dayandırdığı haberinde İran Dışişleri Bakanı'nın, 'İran, General Süleymani'nin şehit düşmesinden sonra ABV'nin yapacağı askeri kararlardan korkmamaktadır' dediğini aktardı.

Bölge halkları Trump'a öfkeli

Bölge halkının İran yanlısı olduğunu kaydeden Zarif, 'Trump'ın dediği güzel askeri teçhizat, dünyayı yönetmiyor. Dünyayı yönetenler halklardır' diye konuştu.

Trump'ın bölge halkının çok öfkeli olduğunu ve ABD'nin bölgeyi terketmesini istediği gerçeği ile karşılaşması gerektiğinin altını çizen İranlı yetkili, 'Trump İran'dan özür dilemelidir. O yaklaşımında değişikliğe gitmek zorundadır' açıklamasında bulundu.

Trump'ın sadece ABD'nin bölgedeki varlığını kötüleştirdiğine dikkati çeken Zarif, 'Trump kendisi ABD'nin bölgemizde 7 trilyon dolar harcadığını ifade etmiş, ancak şimdi General Süleymani'yi terör ederek bu masraflara bir trilyon dolar daha ekledi' diye ekledi.