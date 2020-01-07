Nükleer Anlaşma taahhütlerimizi askıya almanın beşinci adımı, anlaşmadan çekildiğimiz anlamına gelmiyor

Tahran Bölgesel Diyalog Forumu sırasında gazecilere konuşan Irakçı, İran'ın attığı beşinci adımla ilgili olarak, 'Hükümetimizin açıklamasında belirtildiği gibi, beşinci adımı attık ve bundan sonra her hangi bir adıma imza atmayacağız' diye konuştu.

Zenginleştirme alanında her hangi bir sınırlamayı tanımadıklarını açıklayan Irakçı, 'Pratikte ne gibi olaylar yaşanır ve ülke içinde ne kadar uranyum zenginleştiririz, bunlar İran Atom Enerjisi Kurumu ve ülke ihtiyaçlarına bağlıdır' ifadesini kullandı.

İran'ın Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerini azaltmanın beşinci adımının bu anlaşmanın bittiği veya İran'ın bu anlaşmadan çekildiği anlamını taşımadığına değinen İranlı yetkili, 'Biz bu adımla anlaşmada denge sağladık. ABD anlaşmadan çekilerek dengeyi bozmuştu. Biz de bu adımlarımızla Nükleer Anlaşma'da gereken dengeyi sağlamaya çalıştık' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini sürdüğünün altını çizen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'Bu ajansla iş birliğimiz sürecek ve karşı tarafların isteklerimizi karşılayığ taahhütlerini ifa etmeleri an, kendi taahhütlerimizi yerine getirmeye hazırız' dedi.

AB yetkililerinin Nükleer Anlaşma'da BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımların geri dönebileceği ile ilgili açıklamalarına da değinen Irakçı, 'Bu konular, Nükleer Anlaşma'nın sonuna gelmemize neden olur. İran, ABD'nin anlaşmadan çekildiği zaman akıllıca davrandığı gibi, karşı tarafların da akıllıca davranmasını ve tansiyonu yükseltmekten kaçınmalarını bekliyoruz' diye ekledi.