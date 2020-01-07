Bölgede gerçek istikrarı sağlamak için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ‘İran'ın güvenliği güçlendirmeyi sürdürdüğünden eminim. Umman olarak bu ülke ile ortağız. Bu ortaklık şimdiden en önemli adımlara ulaştı’ diye belirtti.

İran'ın bu çabasının gerçekleştiğini kaydeden Alevi, 'Bu çabalar İslam İnkılabı Rehneri'nin bilgeliği sayesinde gerçekleşmiştir. Gelecekte de bu çabaların devam edeceğine tanık olacağız' diye vurguladı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de toplantıda yaptığı açıklamada, "ABD'nin tüm zorluklara rağmen İran'la dostane ilişkilere dönmesini ve Afganistan'daki yükümlülüklerini makul bir şekilde yerine getirmesini umuyoruz’ dedi.