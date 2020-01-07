7 Oca 2020 17:56
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Umman Dışişleri Bakanı:

Bölgede gerçek istikrarı sağlamak için çalışıyoruz

Bölgede gerçek istikrarı sağlamak için çalışıyoruz

Tahran, İRNA- Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, ’ABD’liler bizimle sürekli temaslarında gerginlikleri azaltmaya çalışıyorlar. Hepimiz bu bölgenin gerçek istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için çalışacağız’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ‘İran'ın güvenliği güçlendirmeyi sürdürdüğünden eminim. Umman olarak bu ülke ile ortağız. Bu ortaklık şimdiden en önemli adımlara ulaştı’ diye belirtti.

İran'ın bu çabasının gerçekleştiğini kaydeden Alevi, 'Bu çabalar İslam İnkılabı Rehneri'nin bilgeliği sayesinde gerçekleşmiştir. Gelecekte de bu çabaların devam edeceğine tanık olacağız' diye vurguladı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de toplantıda yaptığı açıklamada, "ABD'nin tüm zorluklara rağmen İran'la dostane ilişkilere dönmesini ve Afganistan'daki yükümlülüklerini makul bir şekilde yerine getirmesini umuyoruz’ dedi.

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