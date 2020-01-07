Zarif, Afganistan eski Cumhurbaşkanı ve Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tahran'da düzenlenen Bölgesel Diyalog Forumu sırasında Karzai ve Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi ile bir araya gelen Zarif, iki liderle birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, İran’ın eski Moskova Büyükelçisi Mehdi Senayi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed İbrahim Taheriyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamrıza Bageri Mukaddam ve İran’ın eski Riyaz Büyükelçisi Hüseyin sadegi katıldı.