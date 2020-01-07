Zarif, BM Güvemlik Konseyi toplantısına katılması için ABD'nin kendisine vize vermemesini bu ülkenin iflası olarak nitelendirdi

Tahran'da düzenlenen Bölgesel Diyalog Forumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Devlet terörü, ekonomik terör, savaş suçlarını işleme tehdidi ve insalığa karşı cinayet işleyen bir hükümet için, BM Binası Antlaşması maddelerini ihlal etmesinin çokl önemi yoktur' diye konuştu.

ABD'den herkesin sorması gerekn sorusunun, 'BM kurucuları arasında yer alan bir ülkenin dışişleri bakanının BM Antalaşması'nı ve çok taraflılığı desteklemek için BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılması, bu ülke için öyle büyük bir tehlike mi olmuş ki vşze vermiyor? olduğunu kaydeden Zarif, 'ABD'nin bu kararı, bu ülke ve Trump grubunun iflası anlamına gelmektedir.. Bu iflas da ona verilen yanlış analizlerden kaynaklanmaktadır' diye belirtti.

ABD'lilerin vize vermek için uygun fırsatları olduğunun altını çizen Zarif, 'BM Güvenlik Konseyi toplantısı, BM Antlaşması ve çok taraflılığın desteklenmesi hedefiyle düzenlenecek. Bizim vize başvurumuz, birkaç hafta önceden verildi ve onlar, vize vermek için yeterli zamana sahiplerdi' değerlendirmesinde bulundu.

ABD hükümeti, Zarif'in BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak için vize başvurusunu redderek, bir kez daha uluslararasıhukuk ve normlara bağlı olmadığını kanıtladı.