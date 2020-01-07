UNESCO Genel Direktörü, Trump'ın İran'ın kültürel mirasını yok edeceği tehdidine tepki gösterdi

UNESCO Genel Direktörü, Silahlı Çatışma Durumunda Kültür Varlığının Korunmasına İlişkin 1954 Sözleşmesi ve Dünya Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına İlişkin 1972 Sözleşmesi'nin hükümlerini, iki ABD ve İran tarafından onaylanan iki yasal belge olduğunu ifade etti.

General Kasım Süleymani’nin suikastından sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın General Süleymani’nin intikamını almak için bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda, İran'da 52 noktasyı hedef alacakları ve bunlar arasında İrab'ın kültürel mirası olan mekanlar olduğunu ifade etmişti.

1972 Konvansiyonu'nun üye ülkeleri doğal ve kültürel mirasa doğrudan veya dolaylı olarak kasıtlı şekilde zarar vermekten kaçınması gerektiğini zorunlu kıldığına değinen UNESCO yetkilisi, kültürel mirasın tahrip edilmesi eylemlerini kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2347 nolu kararını hatırlattı.

Uluslararası toplumun gelecek nesiller için koruma görevi olduğunu ve halklar arasındaki barış ve diyalog atörleri olarak kültürel ve doğal mirasın evrenselliğini kaydeden Azoulay, Trump’ın İran’ın kültürel alanlarına yönelik tehditlerinin dünyanın dört bir yanından üst düzey Amerikalı politikacılar ve diplomatlar da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası organizasyonlardan ve kişiliklerden yaygın bir tepki ile karşılandığını sözlerine ekledi.







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