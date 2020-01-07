Şehit General Süleymani için sert ve pişmanlık verecek intikam alacağız

Şehit General Süleymani'nin İran'ın güneydoğusunda Şehit Süleymanı'nin doğduğu topraklar olan Kirman’da cenaze töreninde konuşan General Selami, 'Son sözü söylüyoruz ve intikam alacağımızı ifade ediyoruz. Bu intikam sert, sağlam, kararlı ve eksiksiz biçimde olacak’ diye belirtti.

’Şehit Süleymani'nin bir kişi değil, bir eksen ve merkez olduğunu dile getiren General Selami, 'Düşman bunu biliyordu. Düşman, Şehit Süleymani'nin cenazesindne bile korkuyor ve onun şehit düşmesi, onlar için tehlike doğruruyor.' dedi.

Şehit Süleymani'nin ABD'nin İslam dünyasının güvenliğini ihlal etme stratejisini başarısızlığa uğrattığını kaydeden İranlı üst düzey askeri yetkili, 'Şehit Süleymani, Siyonistlerin ve ABD'nin gücünü zayıflattı. Bu yüzden hayalleri gerçekleşmedi. ABD'nin ve Siyonistlerin Yemen'i yenmelerine izin vermedi’ diye konuştu.

Selami ayrıca, Şehit Süleymani suikastının Amerikan birliklerinin bölgeden çekilmesinin başlangıç ​​noktası olduğunu ve yakında bunu göreceklerini belirterek "Yeni bir gelecek inşa etmek istiyoruz ve bu bizim irademizdir’ diye ekledi.