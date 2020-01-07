Yemenliler Şehit General Süleymani ve Direniş Şehitleri için sokaklara döküldü

Cuma 3 Ocak günü ABD İHA'ları tarafından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda füzeli saldırıya uğrayan General Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanları Ebu Mehdi Mühendis, olay yerinde şehit düştü. Saldırı emrini doğrudan ABD Başkanı Donald Trump verdi.

ABD'nin bu terör eylemi, İran halkını öyle kederlendirdi ki birçok şehirde İran halkı, General Süleymani'nin cenaze törenlerine akın etti ve insan seli oluşturdu. İran halkının yanı sıra Irak ve Yemen halkı da terörle mücadele kahramanı olan Şehit General Süleymani için gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Yemen'de yüzbinler General Süleymani'ye saygı duruşunda bulunarak, ABD'nin bu terör eylemini şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan öncülüğünde,ki koalisyonun saldırılarına yıllardır direren Yemen halkı, başkent Sana'da İran ve Irak halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını ve ABD'bnin Bağdat'taki terör saldırısını kınadıklarını haykırdı.

Şehit General Süleymani'ye sadece İran, Irak ve Yemen halkı değil, dünya genelinde ve hatta Amerikan halkının da öfkesine neden oldu. Birçok ülkede binlerce kişi, ABD'nin bu kararına karşı durduklarını dile getirdi.