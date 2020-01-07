İslami Şura Meclisi, İran'ın ABD'nin Eylemine Karşılık Vermesi Yasasını onayladı

Meclis'ün bugünkü oturumunda milletvekilleri, acil bir yasa tasarısını oylamaya sundu ve oylama sonucunda İran'ın ABD'ye karşı Karşılıklı Eylem Yasa Tasarısı'nı kabul etti.

Oturumda hazır bulunan 233 milletvekilinin tamamı, bu acil yasa tasarısının lehine oy kullandı.

İlk önce taslağı oylamaya sunulan tasarı, sonraki aşamada külliyatı ve ayrıntıları ile oylanarak onaylandı. Milletvekilleri tasarıyı kabul ettikten sonra Kahrolsun ABD sloganları attı.

Bugünkü oturumda ayrıca İran yılının son iki ayına kadar Milli Kalkınma Fonu'ndan Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü için İslam İnkılabı Rehberi'nin izni ile 200 milyon avro ayırdı.