ABD'nin Batı Asya bölgesindeki şer dolu varlığının sonu başlamıştır

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi Araştırmalar Merkezi'nde bu sabah düzenlenen Tahran Bölgesel Diyalog Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'ABD, Kasım Süleymani'yi terör ederek, bir kez daha uluslararası yasa ve kurallara uymadığını ve bunlara saygı göstermediğini gözler ününe serdi. Bu, insanoğlunun ortak kültür ve uygarlığı olan İran'ın kültürel mirasını yok etmekle tehdidi de küstahçasına içeren aynı sorunlu ve uluslararası hukuka aykırı yaklaşımın devamındadır' değerlendirmesinde bulundu.

'ABD'nin edepsiz ve küstah başkanının da ahmaklık ve kibirden kaynaklanan stratejik hatayı uygulayarak, son yılarda bölgede aşırıcılık ve terörün kökünü kazıyan fatihi ve barış getirici generali terör etmesi şaşırtıcı değildir' diyen Zarif, 'Onun bu eylemi, büyük bir kumardı ve Allah'ın vadettiği gibi hakkın sonunda zafer kazanacağını bilmelidir' ifadesine yer verdi.

Washington'un savaş, yaptıırım ve terör araçlarını sınırsızca uygulamasının kaçınılmaz sonucunun ABD'nin Batı Asya bölgesinden çıkarılması olacağını kaydeden Zarif, 'ABD en büyük acıyı hissedeği zaman ve makanda kğstahlığının kesin ve sert yanıtını alacaktır. Burada İran Dışişleri Bakanı olarak bölgeye, Tahran'ın bölgesel barış, güvenlik ve kalkınmanın odağı ve temeli kalacağı mesajını vermek istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti, çözüm isteyen taraftır ve tüm bölge ülkeleri, bölgesel sorunlarda çözüm odağı olmalı ve çözüm yolu bulmalılar' diye belirtti.

Tahran'da düzenlenen Bölgesel Diyalog Konferansı'na Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Afganistan eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Rusya ve Norveç'in Tahran büyükelçileri ve diğer siyasi yetkililer katıldı.

وزیر امور خارجه در حاشیه مجمع گفت و گوی تهران درگفت و گو با خبرنگاران گفت: نمی گویم کشورهای منطقه بروند با آمریکا بجنگند اما برای امنیت خودشان همسایگانشان را فدای آمریکا نکنند. خواهید دید که آمریکا روز "ماجرا" اعلام می کند که ما کاری نداریم. این وضعیت روز حادثه است

ظریف اظهارداشت: آغوش ما برای منطقه باز است ما هیچ طمعی به منطقه نداریم. تنها طمع ما در منطقه این است که صلح و ثبات داشته باشیم. ما هیچ اختلاف ارضی و مشکلی با کسی نداریم .