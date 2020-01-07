Zarif: İranlılar Trump'ın temelsiz iddialarına yanıt verdi

Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘Trump, İran'ı uluslararası hukuku ihlal etmekle ve hatta zor kullanımı, orantısız tepki ve kültürel siteleri bombalamak gibi savaş cinayetleri ile tehdit ediyor. İranlılar bugün bu tehditlere yanıt verdi. Trump hala bu halkı korkutmayı mı umuyor? O, ABD'yi bir bir haydut rejime dönüştürdüğünün farkında mı?" diye yazdı.

Zarif ayıca bir başka twitte, "ABD, terör örgütü IŞİD'e karşı savaşn kahramanlara suikast düzenleyerek, küresel bir ABD karşıtı öfkenin patlamasına neden olmuştur. ABD'nin Batı Asya'daki şöm varlığının sonu başlamıştır” ifadesini kullandı.

Zarif Tahran’da Diyalog Forumu'nun düzenleneceğine de değinerek, 'ABD, BM Antlaşması'nı hor görüyor. Bu rejim, felaketli maceracılığı, aşırılığı ve terörü teşvik ederken, Tahran Diyalog Forumu'na ev sahipliği yapacağız ve Hürmüz Barış Planı Girişimi de dahil olmak üzere bölgesel güvenliğe ulaşmanın yollarını görüşeceğiz’ diye belirtti.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

General Süleymani’nın resmi cenaze töreni dünTahran’da yüz binlerce kişinin katılımı ile düzenlendi.