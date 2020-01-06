Ruhani: Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyiniz

Ruhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ 52 rakamına işaret edenler en iyisi 290 – IR 655’i de üşünsünler. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyiniz.’’ diye yazdı.

ABD Başkanı Trump geçen günlerde İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait içlerinde kültürel miras mekanları da olan 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.

Bu sözler sonrası İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Donald Trump, cuma günü korkakça işlediği terörle, uluslararası hukuku tüm boyutlarıyla ihlal etmiştir. Şimdi uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmekle tehdit ediyor. Kültürel alanları hedef almak savaş suçudur." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı diplomatların uluslararası hukuka saygı göstermediklerine dikkati çeken Zarif, "ABD'nin Batı Asya'da sonu gelmiştir." ifadesini kullandı.

İnsan Haklarını İzleme Örgütü, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın önemli kültürel merkezlerine saldırı düzenleyeceği tehdidinin uygulanması durumunda savaş cinayeti olacağını bildirdi.

Kurumun internet sayfasında yapılan açıklamada, Amerikan yönetiminden her zaman uluslararası savaş kurallarına bağlı kalacağını ilan etmesi istedi.

BM İnsan Haklarını İzleme Örgütü Başkan Yardımcısı Andrea Prasow yaptığı açıklamada, ‘’ Trump açık şekilde İran kültürel varlıkları aleyhindeki tehditlerini geri almalı ve şeffaf şekilde savaş cinayeti emri vermeyeceği ilan etmeli. Amerika Savunma Bakanlığı da açık şekilde o ülkenin savaş kurallarına uyduklarını ilan etmeli.’’ dedi.

Prasow, Trump tehditlerinin kendisinin savaş hukukunu dikkate almadığını gösterdiğini söyledi.

Savaş kuralları sivil hedeflere askeri amaçlarla saldırıları yasaklamaktadır. Kurallara göre halkın kültürel mirası için önemli olan mekanlar ve eşyalar hedef alınmamalıdır.

Cenerve Protokolü 53. Maddesi kültürel eşya aleyhine düşmanca uygulamaları yasaklamıştır.

Amerika, Kültürel varlıkların korunmasına yönelik Prag Konvansiyonuna üyedir.

Savaş kurallarına göre, sivil hedeflere saldırı emri veren veya bu saldırılara eşlik eden kişiler savaş cinayeti işlemiş sayılmaktadır.

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2012