Zarif: Avrupa’nın stratejik hatası bölge gerçeklerini algılamamasıdır

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zarif, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birer telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede bölge ve uluslararası son gelişmeler ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) hakkında görüşmelerde bulundular ve İngiltere ile Almanya Dışişleri Bakanları bölgede gerginliğin artmaması için vurgu yaptılar.

Zarif görüşmede Amerika’yı şiddetle eleştirerek, o ülkenin bölgede özellikle General Süleymani terörü sonrası her türlü gerginliğin sebebi olduğunu belirtti.

Zarif ayrıca, Avrupa’nın KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemelerini eleştirerek, İran’ın attığı adımların KOEP çerçevesinde olduğunu ve bunun durdurulmasının tek yolunun Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.

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2012