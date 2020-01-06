İnsan Haklarını İzleme Örgütü: Trump’ın İran kültürel merkezleri tehdidi savaş cinayetidir

Kurumun internet sayfasında yapılan açıklamada, Amerikan yönetiminden her zaman uluslararası savaş kurallarına bağlı kalacağını ilan etmesi istedi.

BM İnsan Haklarını İzleme Örgütü Başkan Yardımcısı Andrea Prasow yaptığı açıklamada, ‘’ Trump açık şekilde İran kültürel varlıkları aleyhindeki tehditlerini geri almalı ve şeffaf şekilde savaş cinayeti emri vermeyeceği ilan etmeli. Amerika Savunma Bakanlığı da açık şekilde o ülkenin savaş kurallarına uyduklarını ilan etmeli.’’ dedi.

Prasow, Trump tehditlerinin kendisinin savaş hukukunu dikkate almadığını gösterdiğini söyledi.

Savaş kuralları sivil hedeflere askeri amaçlarla saldırıları yasaklamaktadır. Kurallara göre halkın kültürel mirası için önemli olan mekanlar ve eşyalar hedef alınmamalıdır.

Cenerve Protokolü 53. Maddesi kültürel eşya aleyhine düşmanca uygulamaları yasaklamıştır.

Amerika, Kültürel varlıkların korunmasına yönelik Prag Konvansiyonuna üyedir.

Savaş kurallarına göre, sivil hedeflere saldırı emri veren veya bu saldırılara eşlik eden kişiler savaş cinayeti işlemiş sayılmaktadır.

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2012