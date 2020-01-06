6 Oca 2020 20:20
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News Code: 83623741
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Zarif, Trump’a hitaben: Daha önce böyle insan seli gördün mü?

Zarif, Trump’a hitaben: Daha önce böyle insan seli gördün mü?

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Twitter hesabından General Süleymani’nin cenazesine katılan 100 binlerce insanın fotoğrafını paylaşarak ABD Başkanı Trump’a hitaben, ‘’Bay Trump ömründe böyle insan seli gördün mü? Henüz bu büyük millet ve halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ‘’ diye sordu.

Zarif, mesajında, ‘’Bölge ile ilgili etrafınızda bulunan soytarıların size verdiği istişareleri henüz dinlemek istiyor musunuz? ‘’ diye sordu.

Zarif, Amerika’nın Batı Asya’da varlığının son bulması döneminin başladığını belirterek, Trump’tan, ‘’Hala bu büyük halkın ve milletin iradesini kırabileceğinizi düşünüyor musunuz? ‘’ diye sordu.

Cuma Sabahı Bağdat Havaalanında Amerika General Kasım Süleymani ve Irak Haşdi El Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’e terörist bir eylemle şehit etti.

General Süleymani’nın resmi cenaze töreni bugün Tahran’da yüz binlerce kişinin katılımı ile düzenlendi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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