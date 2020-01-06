Zarif, Trump’a hitaben: Daha önce böyle insan seli gördün mü?

Zarif, mesajında, ‘’Bölge ile ilgili etrafınızda bulunan soytarıların size verdiği istişareleri henüz dinlemek istiyor musunuz? ‘’ diye sordu.

Zarif, Amerika’nın Batı Asya’da varlığının son bulması döneminin başladığını belirterek, Trump’tan, ‘’Hala bu büyük halkın ve milletin iradesini kırabileceğinizi düşünüyor musunuz? ‘’ diye sordu.

Cuma Sabahı Bağdat Havaalanında Amerika General Kasım Süleymani ve Irak Haşdi El Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’e terörist bir eylemle şehit etti.

General Süleymani’nın resmi cenaze töreni bugün Tahran’da yüz binlerce kişinin katılımı ile düzenlendi.

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2012