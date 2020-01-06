Trump’ın İran'ın kültürel yerlerini yok edilmesi ile ilgili İran, UNESCO'ya bir mektup gönderdi

UNESCO İran Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Hüccetüllah Eyyubi, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoul'un yeni yılını kutlayarak, 'Bildiğiniz gibi ABD Devlet Başkanı, 5 Ocak'ta attığı şaşırtıcı ve medeniyetsizce bir tweette İran'ı binlerce yıllık uygarlığını yok etmekle tehdit etti’ ifadesini kullandı.

Mesajda şu sözler yer almaktadır:

Birleşmiş Milletler'in kararına göre, bu eylemin uluslararası toplumun temel normlarını ihlal ettiğinin açıkça farkındasınız.

Maalesef son on yılda dünya, bölge ülkelerinde kültürel mirasa onarılmaz zararlar veren IŞİD gibi aşırılık yanlısı grupların ortaya çıkmasına tanık oldu. Eski ve antik anıtları yok ederek insan kültürünü ve medeniyetini hedef aldılar. Şimdi ise bölge halkının fedakarlıkları ve özverileri ile ve General Süleymanı'nın cesaret ve fedakarlıkları sayesinde İŞID'ın kökleri bölgeden kazındıktan sonra IŞİD düşünce tarzı, ABD Devlet Başkanı'nın dilinden yeniden geri aktarılmaktadır. Dünyanın en büyük uluslarından birinin lideri tarafından yapılan son tweet, ülkelerin kültürel mirasını yok etme konusunda aşırılık yanlısı gruplara yönelik büyük desteği açıkça sembolize ediyor ve bu tür eylemlerin gelecekte devam ettirmesi için bir gerekçe olur.

UNESCO'nun kültürel mirasın korunmasındaki kilit rolü dikkate alındığında, silahlı çatışma sırasında kültürel mirasın korunması 1954 Sözleşmesine özel önem taşımaktadır. Ayrıca UNESCO'nun barış oluşturma ve uluslararası sahnede barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme temel misyonu doğrultusunda, bu eylemi kınamanın yanısıra bu tür davranışların tehlikeleri hakkında halkı bilgilendirmeniz rica olunur.

Hiç kuşkusuz kültürel topluluklar, dünya tarihi ve kültürünün seçkinleri ve sevenleri, UNESCO'nun dünyadaki en önemli kültürel organizasyonu olarak uygun konumunun ilan edilmesini beklemekteler'.

Trump,bir twitte İran İslam Cumhuriyeti'nin kültürel alanlarını yok etmekle tehdit etti.