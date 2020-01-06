Kirmanşah'taki Anahita Tapınağı'nı ziyaret eden turist sayısında yüzde 80'lik artış

İRNA muhabirine konuşan Geravend, 'Bu dönemde Anahita Tapınağını 13 bin 569 kişi ziyaret ettiç Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artmıştır' dedi.

Tapınağı ziyaret eden tursitler arasında bin 236 kişinin yabancı tursitlerden oluştuğuna dikkati çeken Geravend, 'Yabancı turistler genelde tüm kıtalardan yani Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Okyanusya kıtalarından geldi' diye belirtti.

İran'ın en büyük taş yapıtı olan Anahita Tapınağı'nın Eşkani veya Sasaniler dönemind einşa edildiği ifade edilmektedir.

Anahita Tapınağın'nın bulunduğu Irak sınırındaki Kirmanşah ilinin Kengaver ilçesi, 80 binlik nüfusu ile Kirmanşah şehrinin 94 kilometre doğusunda yer almaktadır. 120 tarihi ve doğal eserinin Ulusal Anıtlar Listesi'nde yer alan Kengaver, Kirmanşah ili ile bilrikte turistik açıdan keşfedilmeyi beklenen bölgelerin başını çekiyor.