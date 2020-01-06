Trump bölgedeki maceracılıklarının sonuçlarını görecek

Irakçı yaptığı açıklamada, “İran halkına yönelik tehditler yeni bir şey değildir ve İslam Devrimi'nden bugüne kadar geride bıraktığımız 40 yıl içinde Amerikan tehdidinin gölgesinde yaşayıp büyüyerek, her gün güçlendik. Bu, Trump'ın tekrar denediği kötü bir deneyim. Eski ABD başkanları da bu strateji üzerinde çalıştılar ve başarısız oldular. Onlar İran'a baskı, gözdağı ve yaptırımlar yoluyla diz çöktürmeye çalıştılar. İran halkı saygı ve haysiyetle bunlara karşılık verebileceğini kanıtladı ve tehdit ve baskı altında asla pes etmeyeceğiz’ ifadesini kullandı.

Trump'ın bölgedeki bu maceracılığının sonuçlarını göreceğini dile getiren Irakçı, 'Irak parlamentosu, ABD güçlerininin geri çekilmesi yönünde kabul oyu verdi. ABD, bölgeyi tamamen terk edene kadar bu süreç devam edecek. Birçok Batılı ülke de bu mantıksız Amerikan hareketinin ABD'nin bölgedeki varlığının sonunun başlangıcı olduğuna inanıyor ve bunun gerçekleşmesini bekliyoruz” diye ekledi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.