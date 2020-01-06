Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Şehit General Süleymani'nin cenaze törenine katıldı

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, yabancı ülkelerin tahran misyonlarında görev yapan diğer temsilci ve büyükelçilerle birlikte, Şehit General Kasım Süleymani ve cpehe arkadaşlarının Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene katılan büyükelçier arasında Örs'ün yanı sıra, Filistin, Afganistan, Irak, Suriye, Özbekistan, Azerbaycan, Gine Bissau ve Kenya Büyükelçileri ile Umman Maslahatgüzarı gibi yabancı ülke temsilcileri, cenaze törenine katılanlar arasında yer aldı.



Bu sabah İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen General Kasım Süleymani ve cephe arkadaşlarının cenaze töreninde, şehitlerin cenaze namazını kıldı.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.





