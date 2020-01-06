Bay Trump! Kasım Süleymani İranı'nın haykırşını duy ve gör

Şehit General Kasım Süleymani, o tarihi konuşmasınd Trump'a hitaben yine, 'Bil lki biz şehadet halkıyız. Biz imamj Hüseyin halkıyız. Zor olayları atlattık ve şimdi sizi bekliyoruz' diye konuşmuştu.

Şimdi ise Bay Trump, Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in venaze törenini gördükçe, bu cümlelerin anlamını daha iyi anlayacaktır. Bu kalabalığın Irak'ta şehit düşen askerler için gösterdiği coşku, sizin için anlam ifade etmiyor mu?

Baas yanlıları ve uzantılarının Bağdat, Kerbela be Necef'te protestoları şiddete gömmerek saptırması, sizi ve danışmanlarınızı yanılttı. Hatta hayal ettiniz ki bazı unsurların iran Konsolosluklarına saldırması, Irak halkının İran'la düşman olduğu anlamına geliyor. Ancak sonrasında dışişleri bakanınız da sosyal meddaya Süleymani'nin şehit düşmesini kutlayarak dans eden grubun videosunu paylaşarak, Bağdat havalimanındaki terör saldırısını onayladığınız gözler önüne serdi. Milyonlarca Iraklının General Süleymani'yi nasıl uğurladıklarını gördünüz. Ayrıca İran'a karşı zalimce uyguladığınız yaptırımalra ilişkin yanıldınız. Pazar sahabı milyonlarca İranlı'nın Ahvaz ve Meşhed'de haykırdığı sesini duymadınız mı? Bugün ise Tahran, Kum ve Kirman'da.

Bugün Tahranlılar komutanları ile sokaklara döküldü. Evet sokaklara dökülerek İran askeri ile veda etti. Onlar size bütün İran'ın Kasım Süleymani olduğunu ve onun da size hitaben dediği gibi, 'Uyuyup sizi düşünmediğimiz bir gece bile yoktur' cümlesini haykırdı.

Bay Trump' duy ve anla ki kötü kumara girişmişsiniz. 'Savaşı siz başlatırsınız, ancak sonu hakkında karar verecek biziz'.

Bay Trump' Kasım Süleymani, terörist tekfircilerle sizin dost ve müttefikleriniz dışında bölge halkların nezdinde çok seviliyordu. Çünkğ o şer kuvvetlerinin karşısında direndi. Onun nefesi teröristlerin vücuduna korku salıyordu ve bölgede bulunan komutanlarınıza sorarsan, onun varlığının Amerikan askerleri için bile güvenlik oluşturduğunu anlarsınız.

Bay Trump! duy ki Kasım Süleymanş ve Ebu Mehdi Mühendis'i alçakça terör ederek şehit ettiniz. Oysa onlar yıllar boyu böglede Avrupa'ya kadar geniş bir yelpazede dünya güvenliğni sağlamak için kurşun geçirmez yelekler kullanmadan, tekfircilerin kurşunlarına siper oldu. Şimdi de Süleymanş ve Ebu Mühendis'ten sonra, daha güvenli bir bölge ve dünyaya mı tanık olacaksınız?

Süleymani'den sonra durumun sizin lehinize işleyeceğini sanmayınız. Onun kanının ilk sonucu dün yakanıza yapıştı. Irak Parlamentosu tüm engellemelere rağmen, bütün askerlerinizin bu ülkeden çıkarılmasını kabul etti.