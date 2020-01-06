Papa Francis, İran ve ABD arasındaki tansiyonun düşmesini istedi

Reuters'de yayınlanan habere göre,Vatikan'da konuşan Papa Francis, dünyanın birçok noktasında dehşet verici ve tansiyonla dolu ortam hakkında konuştu.

Bütün tarafları diyaloğa ve sabıra davet eden Papa Francis, 'Diyalog ve sabır ışığı canlı tutulmalı ve düşmanlıklardan kaçınılmalıdır. Savaş sadece ölüm ve yıkımı beraberinde getirir' dedi.

ABD Başkanı Donadl Trump dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İra, Amerikalıları veya Amerikan varlıklarını hedef alırsa, İran'da 52 noktayı bombalarız' demişti.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.