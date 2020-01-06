General Süleymani'nin şehit düşmesi, İsrail'e karşı mücadelede bizi daha da kararlı kılıyor

Şehit General kasım Süleymani'nin bugün tahran Üniversitesi'nden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde konuşan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye burada yaptığı açıklamada, 'Dün Şehit Süleymani'nin terörüne neden olan cinayet duygusu, Siyonist rejimi yetkililerinde olan aynı duygudur. Bu düşünce ve politika sonucu, her gün Filistin halkı terör saldırısına uğruyor veya şehit düşüyor' diye belirtti.

Şehit General Kasım Sülemani'ye yönelik cinayetin ardından bu cinayeti işleyenlerin tamamının dünya kamuyou tarafından kınanması ve bunu gerçekleştirenlerin cezalandırılamsı gerektiğini ifade eden Haniye, 'Filistin topraklarında, Siyonist komploları ve ABD hegemonyasına karşı direniş hattının asla yenilmeyeceğinin altını çiziyorum' değerlendirmesibni yaptı.

Düşmanları kutsal Kudüs'ten çıkarana kadar Filistin'in direniş hattında konumlanmaya devam edeceğini ifade eden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, 'Filistin topraklarında direniş yolu eskisi gibi sürdürülmektedir. Bundan geri adım atmayız. Bu terör saldırıları sonucu şehadetler, kararlılık ve irademizi güçlendirdi' diye ekledi.