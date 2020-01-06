Babamın adı, Siyonizm'in inini ve emperyalist düzeni sarsmaktadır

Tahran Üniversitesi'nde düzenlene Kasım Sülemyani'nin cenaze töreninde konuşan Zeyneb Süleymani, 'Günümüzde babamın düşünce ve cihadı, Direniş Cephesi'ni kurumsallaşmış ve zafer kazanan bir ekole dönüştürmüştür. Amerika bilsin ki Humeyni ve Hamanei ekolünün öğrencileri, yaşadıkça, emperyalistlerle tekfircilerin korkulu rüyası olmaya devam edecek' diye konuştu.

'Babamın dediği gibi kumarbaz Trump! Senin İran ve Irak halklarının arasını bozmak için planladığın şeytani oyuna rağmen, stratejik hatanla ve iki büyük mücahidin kanını dökerek, İran ve Irak halklarının tarihi olarak birleşmesine ve Amerika'ya karşı sonsuz nefrete sebep oldu' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit General Süleymani daha çnce Trump'a karşı şu ifadeleri kullanmıştı:

'Kumarbaz Trump' Ben size söylüyorum. Düşünmediğin yerlerde sana yakınız. Hayal etmediğin yerlerde yakınınızdayız. Biz şehadet halkıyız. İmam Hüseyin halkıyız. Zor olayları atlattık. Sizi de bekliyoruz ancak bildiğiniz gibi bu savaş, bütün imkan ve varlığının yok olması demektir. Bu savaşı siz başlatacaksınız ancak sonu hakkında karar verecek taraf biz olacağız.'

ABD'nin Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan, Yemen ve Filistin'deki rezaletini gören ve Batı Asya'da bulunan Amerikan askerlerinin ailelerinin yakınlarının ölümünü bekleyerek günlerini geçireceklerini kaydeden Şehit Süleymani'nin kızı, 'Babamın şehit düşmesi ile her şeyin sonlandığını sanma. Biz de babam gibi İslam İnkılabı Rehberi'nin yanında kalmaya devam edeceğiz. Dünyanın bütün zalimleri bilsin ki babam, İran, Direniş Ümmeti ve dünyanın özgürlükçülerinin kalbindedir' diye ekledi.