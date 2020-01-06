6 Oca 2020 10:20
Journalist ID: 2394
News Code: 83622848
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İslam İnkılabı Rehberi, Direniş Cephesi şehitlerinin cenaze namazını kıldı

İslam İnkılabı Rehberi, Direniş Cephesi şehitlerinin cenaze namazını kıldı

Tahran Ünivesitesi'nde Direniş Cephesi'nin şehitlerinin cenaze namazı İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei tarafından kılındı.

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