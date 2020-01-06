Tahran Ünivesitesi'nde Direniş Cephesi'nin şehitlerinin cenaze namazı İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei tarafından kılındı.
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Babamın adı, Siyonizm'in inini ve emperyalist düzeni sarsmaktadır
Tahran, İRNA- Şehit General Kasım Süleymani'nin kızı Zeyneb Süleymani, 'Babam tüm zalim, despot…
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İslam İnkılabı Rehberi, Direniş Cephesi şehitlerinin cenaze namazını kıldı
Tahran Ünivesitesi'nde Direniş Cephesi'nin şehitlerinin cenaze namazı İslam İnkılabı Rehberi…
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İslam İnkılabı Rehberi, Şehit General Süleymani'nin cenaze namazını kıldı
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Tahran Üniversitesi'nde düzenlene General…
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Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi askıya almanın beşinci adımı, anlaşma çerçevesindedir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada,…
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Şehit General Kasım Süleymani ve diğer şehit arkadaşlarının cenaze töreni başladı
Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani…
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İran’ın farklı illerinde General Süleymanı'ye ilişkin yas törenlerinden görüntüler
İRNA- Bocnurd, Erak, Hürremabad, Senendec, Urmiye ve Gürgan gibi farklı illerde halk, General…
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Ahvaz'da General Kasım Süleymani'nin cenaze töreni düzenlendi
Ahvaz, İRNA- Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin Cenaze Töreni Pazar günü Ahvaz'da…
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Ayetullah Sistani, General Süleymani’nin şehit düşmesi nedeniyle İslam İnkılabı Rehberi'ne başsağlığı diledi
Tahran, İRNA- Şii dünyasının büyük taklit mercii Ayetullah Ali Sistani, General Kasım Süleymani’nin…
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İranlı sporcu, 2020 Dünya Buz Tırmanışı Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Tahran, İRNA- İranlı sporcu Muhammedrıza Sefderiyan, Çin'de düzenlenen 2020 Dünya Buz Tırmanışı…
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Tebriz El Gölü Parkı'na yılın ilk kış karı yağdı
Tebriz, İRNA- Kış mevsiminin başlamasından iki hafta sonra yağan ilk kış kar yağışı, Tebriz'i…
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