Kültür merkezlerine saldırmak, teamül hukuku ve uluslararası hukuka aykırıdır

İRNA muhabirine açıklamada bulunan Ali Asger Munisan, BM'nin uluslararası toplumun temel normlarına ilişkin kararının ayrıntılarına değinerek, ‘Bu tür tehditler, hiçbir ulus tarafından kabul edilemezdir ve gerekçesi yoktur. Bu, BM'nin 2347 nolu kararına göre, kültürel savaş merkezlerine saldırı olarak kabul edilir’ dedi.

ABD Devlet Başkanı Trump, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve cephe arkadaşlarına düzenlenen terör saldırısınının emrini verdikten sonra yaptığı paylaşımda, İran'ı kültürel varlığını yok etmekle tehdit etmişti.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

İsviçre'nin Tahran büyükelçisi de ABD'nin İran'daki çıkarlarının koruyucusu olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, İran'ın ABD'yi protestosu kendisine iletildi.