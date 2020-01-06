6 Oca 2020 09:10
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News Code: 83622665
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Şehit General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının cenaze töreni başladı

Şehit General Kasım Süleymani ve diğer cephe arkadaşlarının cenaze töreni başladı

Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutanı Ebu Muhendis Mehdi'nin cenaze töreni, yüzbinlerce kişinin katılımıyla başkent Tahran'da başladı.

Bu cenaze töreni saat 8'de Tahran Üniversitesi'nde başladı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Şehit Süleymanı'nin cenazesine namaz kılacaktır. 

Şu anda Tahran Üniversitesi'ne giden tüm sokaklarda yas havası var ve kalabalığın sayısı her an artmaktadır.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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