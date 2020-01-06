Şehit General Kasım Süleymani ve diğer şehit arkadaşlarının cenaze töreni başladı

Bu cenaze töreni saat 8'de Tahran Üniversitesi'nde başladı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Şehit Süleymanı'nin cenazesine namaz kılacaktır.

Şu anda Tahran Üniversitesi'ne giden tüm sokaklarda yas havası var ve kalabalığın sayısı her an artmaktadır.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıkarken Amerika tarafından hedef alınarak şehit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.