Ayetullah Sistani, General Süleymani’nin şehit düşmesi nedeniyle İslam İnkilab Rehberi'ne başsağlı diledi

Ayetullah Sistani yazılı mesajında, 'General Kasım Süleymani'nin şehit olduğu yönündeki haberi duyduğumuz için çok üzüldük. Irak'taki IŞİD terörist grubuna karşı savaşta örnek rolü ve hizmetleri unutulmayacak. General Süleymani'nin yokluğu nedeniyle İran hükümeti ve halkı, özellikle ailesi ve Kirman’ın sevgili halkına başsağlı diliyorum. General Süleymani'ye yüce Allah'tan öbür dünyada en yüksek dereceleri, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum’ diye yazdı.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma sabahı Bağdat uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.