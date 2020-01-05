İran Nükleer Anlaşma'da en son sınırlamayı da kaldırdı

İran bu adımla bundan sonra Nükleer Anlaşma çerçevesinde her hangi bir sınırlamaya tabi olmayacaktır.

İran Hükümet Sitesi'nen yapılan açıklamaya göre, hükümetin aldığı kararla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

'İran İslam Cumhuriyeti, Nükleer Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini askıya almanın beşinci etabında, santrifüjlerin sayısındaki sınırlama olan son sınırlamayı da bir kenara bıraktığını duyurmaktadır. Bundan sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı, operasyonel anlamda (zenginleştirme kapasitesi, zenginleştirme oranı, zenginleştirilmiş maddelerin miktarı ve araştırma ve geliştirme) açısından hiçbir sınırlamay tabi olmayarak, İran'ın kendi teknik ihtiyaçları çerçevesinde sürdürülecektir. İran'ın UAEK ile iş birliği ise eskisi gibi devam edecek. Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın Nükeer Anlaşma'dan çıkar sağlaması durumunda da İran Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerine yeniden dönmeye hazırdır. İran Atom Enerjisi Kurumu, bu bağlamda Cumhurbaşkanlı ile gerekli eylem ve hazırlıkları yapmakla yükümlüdür'.