Cumhurbaşkanı Ruhani: Dost ve komşu ülkeler, ABD’nin işlediği cinayeti kınamalıdır

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afgan mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin güvenilmez olduğunu vurgulayarak, İran'ın ABD'ye karşı hiçbir zaman bir saldırganlık veya hatta gerginlik eylemi başlatmamış olduğunu ve İran'ın eylemlerinin her zaman Amerikan saldırganlığına bir tepki olduğunu dile getirdi.

İran ve Afganistan arasındaki ilişkilerin son birkaç yıldır iyi geliştiğini belirten Ruhani, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da desteklendiğini ümit ettiğini söyledi.

‘Afganistan'ın barışı ve istikrarı İran için büyük önem taşıyor ve Afganistan'daki barışı ve istikrarı her iki ülke halkına da faydalı buluyoruz’ diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran halkı gibi Afganistan halkının bu olay yüzünden yas tuttuğunu biliyoruz’ diye ekledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, General Kasım Süleymani'nin şehit olması dolayısıyla başsağlığı dileyerek, Afgan halkının İranlılara olan sempatisini dile getirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani bölgede iki ülkenin ortak çıkarlarının korunmasını vurgulayarak, ‘İran'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir ve Afgan hükümetinin ve ulusunun çabaları barışın, istikrarın ve kardeşliğin teşvik edilmesine yol açacaktır’ açıklamasını yaptı.

Eşref Gani son on yılda İran ulusunun Afganistan'la olan iyi komşuluğunu övdü ve iki ülke arasındaki uzun soluklu ve tarihi bağlara atıfta bulundu.