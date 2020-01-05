İran’ın General Süleymani suikastına yanıtı askeri eylem şeklinde olacak

Röportajın transkriptini ve videonun bir bölümünü web sitesinde yayınlayan CNN Televizyon Kanalı, General Hüseyin Dehgan'ın sözlerinden alıntı yaparak, İran'ın ABD'ye yanıtının bu ülkenin bir askeri üssüne karşı eylem olacağını yazdı.

İran'ın eski Savunma Bakanı olan ve röportaja askeri üniforma giyerek, Şehit General Kasım Süleymani'nin bir fotoğrafı ile katılan General Dehgan, 'Size bir şey söyleyeyim. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bizim savaş peşinde olmadığımızı ve olmayacağımızı resmi olarak duyurmuştur. Savaşı başlatan ABD oldu. Bu nedenle, bu ülke gerçekleştirdiği eylemlere uygun yanıtları kabul etmelidir’ diye belirtti.

CNN, General Dehgan'ın şu sözüne yer verdi: 'Bu savaş döngüsünü sona erdirebilecek tek şey, Amerikalıların vurdukları darbeye eşdeğer bir darbe almaları ve sonrasında da yeni bir savaş döngüsünü aramamalarıdır.'

General Dehgan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 52 noktasını hedef alacakları hakkındaki twitinin "gülünç ve saçma’ olduğunu belirterek, 'Trump uluslararası hukuka aşina değil. BM kararlarını da resmiyete tanımıyor. Aslında o (Trump) gerçek bir suçlu ve kumarbazdır. Politikacı değil ve psikolojik istikrarı yok’ ifadesini kullandı.

Kültürel Mirasın Yasadışı Yıkımını Kınayan BM 2347 nolu kararına atıfta bulunan İranlı skeri yetkili, 'Trump yasa, mantık ve kararında mantıklı olmayı kabul ediyorsa, savaş suçlusu olduğunu ve ilgili bir mahkemede yargılanması gerektiğini itiraf etmelidir’ değerlendirmesini yaptı.

General Dehgan röportajın sonunda, Trump’ın İran'ın kültürel mekanlarına saldırı tehdidinin gerçekleştirilme olasılığı ile ilgili olarak da, 'Kuşkusuz ABD ordusunun çalışanlarının hiç birisi, bu ülkenin siyasi merkezlerinin hiç birisi, ABD askeri üsslerinin hiç birisi ve hiçbir Amerikan gemisi güvende değildir.' diye ekledi.