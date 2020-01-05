Nükleer Anlaşma'nın geleceği ile ilgili bu akşam karar alacağız

Alınacak kararın Nükleer Anlaşma çerçevesinde İran'ın sonraki adımlarını belirleyeceğinin altını çizen Musevi, 'Beşinci adımı atmak için kararlar alınmıştı, ancak bugünkü koşullara baktığımız zamna, Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmanın beşinci adımı hakkında önemli bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda alınacak kararlar, önceki kararları etkileyebilir' diye konuştu.

AB'nin Dışişleri Bakanı Zarif'i Brüksel'e davet ettiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Musevi, 'Bu konuda istişare ve değerlendirmeler yapmaktayız. Zarif'in Brüksel'i ziyaret etme olasılığı var, ama henüz kesinleşen bie şey yok' ifadesine yer verdi.

Tahran Diyalog Konferansı'nın yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla ve Hürmüz Barış Planı'na odaklanarak yapılacağına değinen Musevi, 'Diğer planların yanında Hürmüz Barış Planı çok önem taşımaktadır' açıklamasında bulundu.

ABD ile tehdit gölgesinde müzakere konusuna da dikakti çeken Musevi, 'İran ve Dışişleri Bakanlığımız tehdit altında müzakereyi kabul etmez. Ayrıca biz tehdit altında müzakere edecek taraf olmadığımızı kanıtladık. Bu tür müzakereler şimdi koşullarda ülkemizin çıkarlarına ters düşmektedir. Dışişleri Bakanlığı, hükümet erkanı ve yöneticilerin emrindedir ve bir talimat aldığı zaman, titizlikle onu uygulamaya başlar' diye ekledi.