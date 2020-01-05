Binlerce Amerikalı, Şehit General Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla şehit edilmesini kınadı

Dünden bu yana ABD genelinde düzenlenen bu protesto gösterilerinde savaş karşıtı gruplardan oluşan binlerce Amerikan vatandaşı, Beyaz Saray da dahil olmak üzere ABD devlet organları önünde toplanarak, Trump'ın bir terör eylemi yaparak Kasım Süleymani'yi şehit etmesini kınadı.

New York'un Times Meydanı'nda da düzenlenen bu gösterilerden birinde protesto gösterilerine katılanlar, İran ve Irak'a karşı savaş karşıtlığı gösteri ve sloganlar atarak, Filistin'in Siyonist İsrail rejiminden kurtulmasını ve özgürleşmesini istediklerini ifade etti.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

İran ile savaşa karşı çıkan ve İran'a yaptırım planlarını desteklemeyen protestocular, Code Pink gibi ünlü savaş karşıtı grupların çağrıları ile bu gösterileri düzenledi.

New York'taki Times Meydanı'nda toplanan göstericiler, Amerikan askerlerinin Irak veya Ortadoğu'ya gönderilmesini eleştirerek, ABD'nin Irak'tan derhal çekilmesi, İran'a karşı yaptırıma son verilmesi ve bu ülke ile savaş çıkarılmaması gerektiğini dile getirdi.

Bu gösteriye katılanlar ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'ya asker göndermesi ve yıkıcı savaşları başlatması hedefini kınayarak, 'Geçtiğimiz 18 yıl boyunca 1 milyondan fazla Iraklı, ABD'nin işgal, bombalama veya yaptırımları nedeniyle hayatını kaybetti' açıklamasını yaptılar.

Bu savaşlar neticesinde on binlerce Amerikan askerinin yaralandığını hatırlatan Amerikalılar, Beyaz Saray'ın Irak'a asker gönderme kararına ilişkin, 'ABD hükümeti, bu petrolla bol ülkenin sürekli işgal ve bombalamak için şimdiye kadar 3 trilyon dolardan fazla harcama yapmıştır' dedi.

Trump'ın ABD'yi bu sonsuz savaşlardan kurtarmak yerine, bölgeye yeni kuvvetler gönderdiğine dikkati çeken protestocular, ABD Başkanı'nı ayrıca İran'la savaş başlatmak istediğini söyledi.

ABD'nin yanı sıra Kanada'nın dört bir yanında da buna benzer gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.