Zarif, Ermenistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'in uluslararası yetkililer siyasi ve diplomatik görüşmelerinin devamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşid Meredov ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Zarif, İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihale ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile de telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ayrıca Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de dün akşam telefonda görüştü. Çavuşoğlu bu görüşmede Şehit General Süleymani'nin şehadeti nedeniyle İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Iraklı mevkidaşı Hekim ile de telefon görüşmesi yapan Zarif, ABD'nin General Kasım Süleymani'yi şehit etmesinin bir terör eylemi olduğunu ifade ederek, ikili ve bölgesel meseleleri görüştü.

Zarif ayrıca Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile de telefonda görüşerek, son bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Zarif, BM Genel Sekreteri Gutterres ile de telefonda görüşmüştü. Zarif Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Siracüddin Mihreddin de, bugün İranlı mevkidaşı ile telefonda yaptıkları görüşmede, son ikili, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.