İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi üçüncü kez İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı tarafından bakanlığa çağrılan İsviçre Büyükelçisi'ne ABD'nin uluslararası hyasa ve kurallarını çiğneyen açıklamarına karşı İran'ın şiddetli protesto ve itirazları iletildi.

Dışişleri bakan Yardımcısı burada yaptığı çaıklamada, 'ABD Başkanı'nın bu tür hasmane, tehditvari ve normal olmayan açıklamaları, asla kabul edilebilir değildşr ve uluslararası yasa ve kurallarla tamamne çelişmektedir' dedi.

ABD Başkanı'nın İran'ın kültürel varlıklarını da tehdit ettiği açıklamalarına işaret eden Irakçı, 'Bu tür tehditler, Moğol istilası veya cani ve terör gruplarının kültürel ve tarihi mekanları yıkmaya yönelik adımlarını hatırlatıyor. Bunlar uluslararası hukuk ve aysalar uyarınca açıkça savaş suçu anlamını taşımaktadır' ifadesini kullandı.

İran'ın asla her hangi bir tehdit veya korkutmaya boyun eğmeyeceğinin altını çizen Irakçı, 'Sert bir şekilde toprak bütünlüğümüz veya güvenliğimize karşı yapılacak her türlü saldırıya yanıt vermeye hazırız' diye belirtti.

Tarihin İran halkının bütün saldırganları pişman ettiğini gözler önüne serdiğini kaydeden İranlı yetkili, 'İran halkı ve hükümetinin isteği üzerine, siyasi ve hukuki eylem ve kararlarımızın yanı sıra, General Kasım Süleymani'nin terör edilmesi ile ilgili gerekli zaman ve mekanda karşılık verecek hakkıımızı saklı tutuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi de en kısa zamanda bu mesajları ABD hükümetine ileteceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump bu sabah twitter hesabından yapıtğı açıklamada, İran'a bu ülkeye bir kez daha saldırmaması, aksi takdirde eşi görülmemiş bir darbe ile karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Trump açıklamasında, 'İran, Amerikalıları veya varlıklarını hedefe oturtursa, İran'da ABD Büyükelçiliği'nde çalışan ve 1979 yılında rehin tutulan 52 diplomat ve çalışana karşılık, İran'da 52 noktayı hedef alacağız' iddiasında bulunmuştu.

Trump ayrıca kültürel açıdan İran için önem taşıyan mekanlara da saldıracağını ve bu saldırının çok hızlı olacağını söyledi.