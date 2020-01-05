İran tarım ürünleri nano ambalaj bez torbaları Türkiye'ye ihraç ediliyor

Nano Teknolojiyi Geliştirme Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bespar Pişrefte Şerif Şirketi 100 ton ambalaj bez torbasının satışı için bir Türk firması ile anlaşmna imnzalamıştır .

Bespar Pişrefte Şirketi Genel Müdürü Resul Hoşlisan yaptığı açıklamada, 'Bu sözleşme uyarınca 100 ton miktarında ambalaj bez torbasını Aypek isimli Türk firmasına satacağız. İlk etapta 5 tonluk bir yük telim edilmiş ve sonrakş aşamalrda her ay 10 ton bu bez torbalarından Aypek'e teslim etmeyi hedefliyoruz' dedi.

Nemi kontrol edebilen ve anti blok teknoloji kullanılan bu bez torbalarının Türk çiftçilere verilerek, bunların Avrupa ve Rusya'ya ihraç edilecek taırm ürünlerinde kullanılmasının hedeflendiğinin altını çizin Hoş Lisan, 'Ayrıca Ava Protein Şirketi ile bir sözleşme imzaladık. Bu anlaşmaya göre, aylık 40 ton masterbeçi Ava Protein şirketine sağlamktayız' değerlendirmesinde bulundu.

Ambalaj torbalarının salatalık ve diğer tarım ürünlerinde kullanıldığını kaydeden Bespar Pişrefte Şerif Şirketi Genel Müdürü Hoş Lisan, 'Polietilenin yüksek yapışkanlık özelliği nedeniyle bu madde ile üretilen torbalara anti blok katılarak nemin kontrol altına alınması sağlanabiliyor' diye konuştu.