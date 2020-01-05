Londra İslami merkezleri temsilcileri, Şehit General Süleymani'yi Anma Töreni'ne katıldı

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı görkemli anma törenine İngiliz İslami merkezlerinin temsilcileri, İranlı ayetullahlarının ofislerinin Londra şubeleri, düşünürler, gruplar, bilim adamları ve İslami ülkelerin büyükelçiliklerinden temsilciler katıldı.

İngiliz İslam Merkezi Başkanı Haşim Musevi burada yaptığı açıklamada, ’Süleymani bir an bile mücadeleden vazgeçmedi. IŞİD'e karşı savaştan diğer uluslararası terör örgütlerine karşı mücadelede asl geri adım atmadı ve hiç beklemedi’ dedi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma gece yarısı Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan çıkarken Amerikan İHA'ları tarafından füzeli saldırı ile hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyid Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.