İsfahan-Muskat arasında uçak seferleri düzenlenecek

İsfahan Havalimanları Genel Müdürü Hasan Emcedi İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Planlamalarımıza göre İsfahan-Muskat arasındaki uçuşlar, her hafta cumartesi günleri 160 yolcu kapasiteli MD88 tipi uçaklarla ve Taban Havayolu Şirketi ile gerçekleşecek' dedi.

Emcedi'nin belirttiğine göre bu iki şehir arasındaki uçak seferleri, yolcuların özellikle sağlık turizmi ile ilgili rehaf konforlarını gözetmek amacıyla düzenlenecektir.

Uçak seferlerinin sabah saat 8'de 7211 sayılı uçuş ile İsfahan'dan Muskat'a, saat 17'de 7214 sayılı uçuş seferi ile Muskat'tan İsfahan Uluslararası Şehit Beheşti Havalimanı'na yapılacağına dikkati çeken Emcedi, 'İsfahan Uluslararası Şehit Beheşti Havalimanı'ndaki yurt dışı uçuşlar, halihazırda İstanbul, Dubai, Doha, Necef, Kuveyt, Bağdat ve Muskat'a yapılmaktadır'^diye konuştu.

Öte yandan Irakiye, Türk Havayolları, Fly Dubai ve Katar Havayoll,arı da İsfahan Uluslararası Havalimanı'na uçuşlar yapmaktadır.